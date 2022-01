Milano, 13 gen. (LaPresse) – “Abbiamo incontrato una Juve forte, ma non ci ha creato non tante difficoltà. Siamo stati bravi, la vittoria credo sia meritata”. Lo ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commentando ai microfoni di Mediaset la vittoria nella Supercoppa contro la Juventus. “Loro sono sempre stati dentro la partita, batterli non è mai semplice. Abbiamo vinto il primo trofeo con l’Inter davanti ai nostri tifosi e sono molto soddisfatto”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro. “In questo momento ho tutti gli attaccanti in grande condizione, di volta in vota posso scegliere.

