Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – Il gruppo dei Socialisti e democratici (S&D) al Parlamento europeo ha scelto i candidati per i vertici del Parlamento europeo. Sono cinque per la carica di vicepresidente (sono 12 all’Eurocamera) e uno per quella di questore. Tra le candidature figura anche l’eurodeputata Pina Picierno, candidata alla vicepresidenza. Gli altri candidati sono Pedro Silva Pereira, Katarina Barley, Eva Kaili, Evelyn Regner e per la carica di questora Monika Benova.

