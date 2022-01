Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – “Voglio sottolineare che faremo ogni sforzo per trovare una via politica da seguire”. Lo ha detto il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al termine del Consiglio Nato-Russia a Bruxelles. “Gli alleati – ha spiegato – hanno espresso ancora una volta profonda preoccupazione per il continuo accumulo militare russo lungo i confini, combinato con la retorica minacciosa da parte russa, e la minaccia russa sulla volontà di usare la forza contro i vicini alleati. Abbiamo gli occhi puntati sulle sfide. Ci siederemo con la Russia e cercheremo di trovare una via politica, ma l’incontro è stato utile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata