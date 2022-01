Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – “Non c’è stato alcun impegno della Russia per la de-escalation ma nemmeno alcun impegno per una dichiarazione che non ci sarebbe stata una escalation”. Lo ha dichiarato la vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, in conferenza stampa al termine del Consiglio Nato-Russia.

