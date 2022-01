Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – “Insieme, gli Stati Uniti e i nostri alleati della Nato hanno chiarito che non chiuderemo una porta alla politica della Nato della porta aperta, una politica che è sempre stata centrale per l’alleanza della Nato in quanto alleanza difensiva. La Nato è un’alleanza difensiva, la Nato esiste per proteggere ogni suo membro”. Lo ha dichiarato la vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, in conferenza stampa al termine del Consiglio Nato-Russia.

