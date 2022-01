Milano, 12 gen. (LaPresse) – Cesare Cremonini sarà super ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus: per la prima volta sul palco dell’Ariston realizzerà una performance inedita per celebrare vent’anni di canzoni. Cremonini, in costante ricerca di possibilità anche oltre la musica, da vent’anni a oggi ha costruito brani che sono diventati parte del patrimonio musicale italiano. Rare e preziose le sue apparizioni televisive renderanno questa performance un atteso spettacolo nello spettacolo che l’artista costruirà per uno dei palchi più prestigiosi di sempre. Dopo il successo di Colibrì, ultimo singolo uscito lo scorso 1° dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell’estate del 2022 con Cremonini Stadi 2022, il 25 febbraio 2022 uscirà il settimo album in studio dal titolo La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia).

