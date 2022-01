Roma, 12 gen. (LaPresse) – Sulle pensioni la convocazione è “un segnale di attenzione, coerente con l’impegno che il presidente del Consiglio ha preso nell’ultimo incontro a Palazzo Chigi”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra in un’intervista a ‘Avvenire’ parlando dell’incontro in programma per oggi.

