Torino, 12 gen. (LaPresse) – “Il 2021 è stato l’anno record dell’export di made in Italy nel mondo. Non abbiamo mai esportato nella nostra storia così tanto made in Italy come nel 2021. E sono molto contento di questo perché lo abbiamo fatto con delle imprese che producono in Italia, che danno il massimo in Italia e che fanno crescere i posti di lavoro”. Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di maio all’evento ‘Al Fianco di chi crede nell’Italia’ in cui viene presentato il Disegno di Legge – AS 2335 al Senato.

