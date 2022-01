Dubai (Emirati Arabi Uniti), 12 gen. (LaPresse/AP) – Il British Council annuncia che la sua impiegata iraniana Aras Amiri, che era stata arrestata a Teheran e condannata nel 2019 a 10 anni di carcere per accuse di spionaggio ampiamente criticate, è stata assolta e ora è libera e si trova nel Regno Unito. Sempre il British Council fa sapere che il ricorso presentato dagli avvocati della donna alla Corte suprema iraniana ha ottenuto successo. Amiri lavorava per l’ufficio del British Council a Londra. “Abbiamo sempre rifiutato le accuse originali fatte contro Aras” e “siamo molto orgogliosi del suo lavoro nel nostro ufficio di Londra per programmi artistici che sostengono maggiori comprensione e gradimento della cultura iraniana nel Regno Unito”, prosegue il Council.

