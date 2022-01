Roma, 12 gen. (LaPresse) – “L’energia atomica non è sostenibile” e “non ha senso dal punto di vista economico”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al Bundestag rispondendo alle domande dei deputati per la prima volta da quando è entrato in carica. “Abbiamo bisogno di più elettricità”, che “deve essere combinata con un’espansione delle energie rinnovabili. Il percorso che stiamo intraprendendo rafforzerà la competitività della Germania”, ha affermato Scholz, citato dai media tedeschi.

