Roma, 12 gen. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto la rapida introduzione dell’obbligo generale di vaccinazione per gli adulti in Germania. “La ritengo necessaria e lavorerò attivamente per questo”, ha detto il leader al Bundestag rispondendo per la prima volta alle domande dei deputati. La decisione di vaccinarsi “non è una decisione che si prende solo per se stessi, e quindi l’obbligo di vaccinazione è giusto”, ha aggiunto Scholz.

