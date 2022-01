Milano, 12 gen. (LaPresse) – “C’è l’isteria ormai di Omicron”. Così il presidente dell’Aifa Giorgio Palù nella puntata in onda stasera di Porta a Porta. “È ora di cominciare a parlare anche per la gente comune della differenza tra infezione e malattia, esistono vari gradi di malattia, essere positivo non vuol dire essere malato”, aggiunge.

