Milano, 12 gen. (LaPresse) – Nella settimana 4-11 gennaio la crescita dei pazienti pediatrici sembra essersi arrestata (120 quelli attuali contro i 123 della precedente) ma con un raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva passati da 6 a 12. È quanto emerge dal report Fiaso con rilevazione effettuata l’11 gennaio in 20 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano per un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici.

