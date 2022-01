Milano, 12 gen. (LaPresse) – La proporzione tra pazienti vax e no vax ricoverati in terapia intensiva Covid rimane stabile, con i non vaccinati al 67% del totale ma la metà di loro, il 54%, prima di finire in ospedale, godeva di buona salute e non aveva comorbidità. È quanto emerge dal report Fiaso sugli ospedali sentinella con dati rilevati l’11 gennaio in 20 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano per un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici.

