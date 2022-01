Roma, 12 gen. (LaPresse) – “Se non avessimo no vax le terapie intensive sarebbero vuote, nel mio ospedale ho 19 ricoveri per Covid e 18 non sono vaccinati”. Lo dice Matteo Bassetti direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova a Un Giorno da Pecora su Radio 1.

