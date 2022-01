Roma, 12 gen. (LaPresse) – Aumentano i ricoveri ma diminuiscono le terapie intensive occupate da pazienti positivi al covid in Italia nelle ultime 24 ore. Il saldo di malati in area medica fa registrare un +242 mentre nelle terapie intensive è di -8 con 156 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono 17.309, in terapia intensiva si trovano invece 1.669 persone.

