Roma, 12 gen. (LaPresse) – Gli oceani non sono mai stati così caldi; nel 2021 le temperature hanno fatto registrare un nuovo record per il sesto anno consecutivo. Lo afferma uno studio cui ha preso parte, tra gli altri, l’Enea. Dall’analisi emerge anche l’allarme per il Mediterraneo che si conferma il bacino che si scalda più velocemente.

