Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Abbiamo giurato di preservare, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti. E lo faremo. Combatteremo. Combatteremo per salvaguardare la nostra democrazia. Combatteremo per garantire la nostra libertà fondamentale, la libertà di voto”. Così la vicepresidente americana Kamala Harris parlando ad Atlanta in difesa del diritto di voto in America prima dell’intervento del presidente Joe Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata