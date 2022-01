Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Il futuro della democrazia non è certo, la battaglia per l’anima dell’America non è finita”. Così il presidente Usa Joe Biden parlando ad Atlanta in difesa del diritto di voto in America con la vicepresidente americana Kamala Harris. “Il diritto di voto, di contare i voti, è la soglia della libertà”, ha sottolineato.

