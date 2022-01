Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Un grande giornalista, politico e diplomatico che ha lavorato al servizio del popolo: porgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia di David Sassoli, al Parlamento Europeo e a tutta la comunità italiana per la loro grande perdita di oggi. Da due anni seguiva il mio caso con vera passione e interesse, non aveva mai perso occasione per parlare di me e chiedere la liberazione immediata non solo mia ma anche di ogni prigioniero di coscienza”. Così l’attivista Patrick Zaki in una serie di tweet in ricordo di David Sassoli, morto oggi a 65 anni.

