Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Riposa in pace David, mio caro amico”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un secondo tweet in cui ricorda David Sassoli, presidente del Parlamento Ue morto oggi all’età di 65 anni, postando una loro foto insieme alla Cop25 di Madrid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata