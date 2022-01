Città del Vaticano, 11 gen. (LaPresse) – “Sono rimasto sconcertato dalla repentinità della morte di David Sassoli, sapevo che stava male, ma non immaginavo potesse precipitare così, sono sotto effetto di una profonda impressione”. Lo dice, intervistato da LaPresse, monsignor Mariano Crociata, vicepresidente della Comece, la Commissione delle conferenze episcopali della Comunità europea. “L’ho incontrato in diverse circostanze – racconta -. La percezione umana che mi lascia è quella dell’uomo molto attento, teso a cercare di non perdere il filo dell’attenzione delle questioni di fondo, caratterizzato da signorilità e cordialità, una persona vigile e tesa sempre verso un di più, un meglio”.

