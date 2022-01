Città del Vaticano, 11 gen. (LaPresse) – “Devo dire che David Sassoli si è manifestato uomo delle istituzioni, si è preoccupato in maniera corretta e leale ma anche cordiale dell’istituzione, più e prima che di sé, non si è risparmiato mai fino all’ultimo e ha predisposto tutto perché il Parlamento potesse continuare a operare in regime di efficienza”. Lo dice, intervistato da LaPresse, monsignor Mariano Crociata, vicepresidente della Comece, la Commissione delle conferenze episcopali della Comunità europea. “Aveva un grande senso delle istituzioni – commenta -. Era un uomo che sospendeva quei legami che potevano dare un senso di particolarità e di parte alla sua presenza e alla sua attività, invece lo sforzo e il risultato reale è essere e apparire l’uomo delle istituzione di tutti, attento a tutte le sensibilità, al confronto e alla ricerca di soluzioni secondo quei principi che ispirano l’Unione europea e il suo cammino. Era un uomo che non solo aveva a cuore l’Europa, ma che ha saputo essere uomo europeo, che ha ispirato tanti”.

