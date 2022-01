Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Le parole che non avrei mai voluto pronunciare. Per un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista. Per un uomo di visione e principi, teorizzati e praticati. Che cercheremo di portare avanti. Sapendo che non saremo all’altezza”. Così in un tweet il segretario del Pd Enrico Letta sulla scomparsa del presidente del Parlamento Ue David Sassoli, morto oggi all’età di 65 anni.

