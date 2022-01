Milano, 11 gen. (LaPresse) – “David Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico e europeista. Eri un uomo limpido, generoso, allegro, popolare. Un abbraccio alla famiglia. Riposa in pace”. Così su Twitter il Commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni sulla scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto oggi all’età di 65 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata