Milano, 11 gen. (LaPresse) – “La scomparsa di David Sassoli è un grande dolore. Perdiamo un politico di valore ma soprattutto un amico, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, prima nel giornalismo e poi nelle istituzioni come presidente del parlamento europeo. Riposa in pace, caro amico”. Così in un tweet in italiano l’Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in merito alla scomparsa del presidente del Parlamento Ue David Sassoli, morto oggi all’età di 65 anni.

