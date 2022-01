Milano, 11 gen. (LaPresse) – Il funerale che si è tenuto a Roma lunedì nella parrocchia di Santa Lucia con una bara coperta da una bandiera con la svastica nazista “simbolo orrendo inconciliabile con il cristianesimo”, seguita da saluti nazisti all’esterno della chiesa, con la “strumentalizzazione ideologica e violenta, ancora più di quella che segue un atto di culto e in prossimità di un luogo sacro, per la comunità ecclesiale di Roma e per tutti gli uomini di buona volontà della nostra città rimane grave, offensivo e inaccettabile”. Così in una nota la diocesi di Roma in cui don Alessandro Zenobbi precisa che “quanto si è verificato all’esterno della chiesa è avvenuto senza nessuna autorizzazione né del parroco né del sacerdote celebrante”.

