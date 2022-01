Roma, 11 gen. (LaPresse) -Nel 2021 in Italia è aumentato l’interesse verso le cripto-attività, come mostrato dalla crescita del numero di ricerche effettuate sul web di termini a esse associate.E’ quanto evidenzia il rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane.Il mercato dei crypto-assets continua a espandersi rispetto al numero di utilizzatori e al volume degli scambi. Gli assets oggetto di negoziazione si connotano per una elevata eterogeneità, frutto di un continuo processo di innovazione finanziaria, e per una forte volatilità dei prezzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata