Roma, 11 gen. (LaPresse) – I segretari di Cgil, Cisl e Uil (Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Luigi Sbarra) sono stati convocati domani alle 18,30, nella sede del ministero del Lavoro (in via Flavia), dai ministri Andrea Orlando e Daniele Franco sul tema delle pensioni. Lo apprende LaPresse da fonti sindacali. Sarà presente anche Marco Leonardi, capo del Dipartimento per la programmazione economica di Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata