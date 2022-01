Roma, 11 gen. (LaPresse) – “Dopo l’elezione del presidente della Repubblica bisognerà riflettere anche sulla natura del governo perché secondo me bisognerebbe mettere in campo tutte le energie migliori possibili da parte di tutti i partiti. Gli assi di briscola”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Porta a Porta. “Se io entrerei al governo? Ne parliamo piu avanti ma non sono uso ritrarmi dalle mie responsabilità”.

