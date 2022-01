Tokyo (Giappone), 11 gen. (LaPresse/AP) – Il Giappone manterrà le sue frontiere chiuse alla maggior parte dei cittadini stranieri fino a febbraio, mentre cerca di accelerare i richiami vaccinali per gli anziani e di espandere la capacità degli ospedali per far fronte alla rapida diffusione della variante Omicron. Lo ha reso noto il primo ministro Fumio Kishida.

