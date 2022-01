Roma, 11 gen. (LaPresse) – “La magistratura e le forze di polizia stanno assicurando il massimo impegno contro le organizzazioni criminali che operano a Foggia e in provincia”, lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, annunciando che il prossimo lunedì presiederà, in Prefettura, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui parteciperanno anche il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia di Bari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata