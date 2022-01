Roma, 11 gen. (LaPresse) – Dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei ministri il nuovo decreto sostegni su cui lavorano in queste ore i tecnici dei ministeri. A quanto apprende LaPresse però si tratta ancora di un work in progress: se appaiono certi gli stanziamenti a favore del turismo e delle discoteche, penalizzati dalle recenti misure per fronteggiata l’ondata Omicron, sono da definire gli altri interventi, a partire dalla proroga della cassa integrazione Covid per le piccole imprese chiesta a gran voce dai sindacati. Il testo insomma è tutt’altro che chiuso e non è detto che venga ‘spacchettato’ in due interventi separati, con il secondo che potrebbe riguardare anche una nuova mitigazione del caro bollette. Di certo, come spiegato ieri dal premier Mario Draghi, per ora non si provvederà a un nuovo scostamento di bilancio ma si ragionerà sulle risorse esistenti, circa due miliardi di euro già stanziati in legge di bilancio.

