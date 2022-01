Milano, 11 gen. (LaPresse) – Nuovo record di casi Covid in Veneto che nelle ultime 24 ore ha registrato 21.504 nuovi contagi. È quanto emerge dal bollettino di Azienda Zero che riporta anche i dati dei decessi, 25. In aumento i ricoveri: 67 quelli in area non critica, 1 in terapia intensiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata