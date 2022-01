Roma, 11 gen. (LaPresse) – L’Ema “sta valutando l’estensione del booster per il vaccino Pfizer/BioNTech agli adolescenti dai 16 ai 17 anni. Ci aspettiamo che l’azienda presenti a breve una domanda simile per il richiamo ai 12-15enni”. Lo ha affermato Marco Cavaleri dell’Ema in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata