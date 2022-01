Roma, 11 gen. (LaPresse) – “Le donne in gravidanza hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente di Covid-19 rispetto alle donne che non lo sono. I dati mostrano che i vaccini contro il Covid-19 riducono il rischio di ricovero e morte durante la gravidanza senza causare complicazioni o danneggiare il bambino”. Lo ha affermato Marco Cavaleri dell’Ema in conferenza stampa.

