Roma, 11 gen. (LaPresse) – Il via libera dell’Ema a un vaccino specifico per la variante Omicron potrebbe arrivare “tra aprile e maggio”. Lo ha detto Marco Cavaleri dell’Ema in conferenza stampa, sottolineando però che è importante “che ci sia una discussione globale su cosa sia meglio nell’interesse della salute pubblica”.

