Roma, 11 gen. (LaPresse) – “Ci stiamo muovendo verso uno scenario di endemia” del Covid-19 “ma non possiamo ancora dire che abbiamo raggiunto questo status, il virus ancora si comporta come pandemico e l’Omicron lo dimostra”, “tuttavia con l’aumento dell’immunità della popolazione e la diffusione di Omicron ci muoveremo più velocemente verso uno scenario che è vicino all’endemia”. Lo ha detto Marco Cavaleri dell’Ema in conferenza stampa.

