Pechino (Cina), 11 gen. (LaPresse/AP) – Terza città cinese in lockdown: a chiudere questa volta è Anyang, città nella provincia dell’Heran, che ha confinato in casa i propri 5,5 milioni di abitanti per la conferma di due casi Omicron avvenuta ieri. I casi sarebbero legati ad altri due positivi Omicron scoperti sabato nella città di Tianjin: si tratterebbe della prima diffusione interna al di là delle persone arrivate dall’estero e dei loro contatti immediati.

