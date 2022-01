Grosseto, 11 gen. (LaPresse) – “Quella di giovedì sarà l’ultima cerimonia mediatica, l’ultima con inviti ufficiali”. Lo dice a LaPresse Sergio Ortelli, sindaco dell’Isola del Giglio (Grosseto), parlando della cerimonia prevista per dopodomani per i 10 anni della tragedia della Costa Concordia: era il 13 gennaio 2011 quando la nave da crociera naufragò portando la morte di 32 persone. “La cerimonia sarà sobria, con la messa a suffragio e la fiaccolata, un po’ come gli altri anni. In più, nel pomeriggio, sono stato organizzati altri due piccoli eventi, tra cui la presentazione dell’allora vicesindaco. Ma ci saranno poche persone, anche causa covid. Comunque questa sarà l’ultima cerimonia mediatica: i cittadini del Giglio chiedono di abbassare i riflettori su questa storia, cosa che farò”.

