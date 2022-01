Cagliari, 11 gen. (LaPresse) – Il Cagliari batte 2-1 in rimonta il Bologna in un match valido per la 21esima giornata del campionato di serie A. Per i sardi decisiva la rete al 94′ di Gaston Pereiro. Ad andare in vantaggio erano stati gli ospiti al 54′ con Orsolini poi il pareggio della formazione di Mazzarri grazie a Pavoletti al 71′ prima della zampata finale dell’uruguaiano entrato dalla panchina nel corso del secondo tempo. Per effetto di questo risultato il Cagliari sale a quota 16 punti in classifica mentre il Bologna resta fermo a 27 con una partita da recuperare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata