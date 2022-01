Torino, 11 gen. (LaPresse) – “L’Inter è favorita ma una partita secca è diversa, può succedere di tutto. Paradossalmente quando non sei favorito c’è ancora più attenzione e voglia di dimostrare di avere qualcosa per vincere un trofeo. Si può essere meno forti in un percorso a tappe di 38 partite ma comunque valere gli avversari nella partita secca, contro una squadra che ha vinto il campionato e probabilmente lo vincerà anche quest’anno. C’è quella carica in più”.

