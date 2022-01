Torino, 11 gen. (LaPresse) – “Gli ho parlato dopo la partita e ieri mattina, dispiace per l’infortunio che ho avuto, per lui in primis, poi per noi e per il calcio italiano. Sono cose che capitano, ha tempo di riprendersi. Ci avrebbe dato molto nella seconda parte di stagione, con questa mancanza tutti devono dare qualcosina in più”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata