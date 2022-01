Washington (Usa), 10 gen. (LaPresse/AP) – Per la prima volta un cuore di maiale geneticamente modificato è stato trapiantato in un paziente nell’ultimo disperato tentativo di salvargli la vita e il University of Maryland Medical Center ha riferito che tre giorni dopo l’intervento altamente sperimentale l’uomo sta bene. Sebbene sia troppo presto per sapere se l’operazione funzionerà davvero, segna un passo importante nella ricerca decennale sull’utilizzo di organi animali per trapianti salvavita. I medici del Centro medico dell’Università del Maryland affermano che il trapianto ha dimostrato che un cuore di un animale geneticamente modificato può funzionare nel corpo umano senza un rigetto immediato. Il paziente, David Bennett, 57 anni, sapeva che non c’era alcuna garanzia che l’esperimento avrebbe funzionato, ma stava morendo, non era idoneo per un trapianto di cuore umano e non aveva altra opzione, ha detto suo figlio all’Associated Press. “Era o morire o fare questo trapianto. Voglio vivere. So che è un salto nel buio, ma è la mia ultima possibilità”, ha detto Bennett il giorno prima dell’intervento, secondo una dichiarazione fornita dalla University of Maryland School of Medicine.

