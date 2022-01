Roma, 10 gen. (LaPresse) – Non rinunceremo alla “politica delle porte aperte della Nato”. Lo ha detto la vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman al termine dei colloqui con la controparte russa sull’Ucraina, secondo quanto riporta il New York Times. “Non rinunceremo alla cooperazione bilaterale con gli Stati sovrani che desiderano lavorare con gli Stati Uniti. E non prenderemo decisioni sull’Ucraina senza l’Ucraina, sull’Europa senza l’Europa o sulla Nato senza la Nato”, ha aggiunto Sherman.

