Bruxelles, 10 gen. (LaPresse) – Funzionari russi hanno riferito di aver detto alle loro controparti americane che non avevano intenzione di invadere l’Ucraina, in una serie di colloqui durati quasi otto ore tra Russia e Usa a Ginevra. “Non c’è motivo di temere una sorta di scenario escalation”, ha detto ai giornalisti Sergei A. Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo dopo l’incontro. Lo riporta il New York Times.

