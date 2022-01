Bruxelles, 10 gen. (LaPresse) – “Abbiamo presentato agli americani in modo dettagliato la parte logica e sostanziale delle nostre proposte, spiegato perché ottenere garanzie legali di non espansione della Nato è un imperativo assoluto, dovrebbe, in linea di massima, abbandonare lo sviluppo materiale del territorio degli Stati che ha aderito alla NATO per il periodo successivo al 1997″. Così il viceministro degli Affari esteri della Federazione Russa, Sergei Ryabkov, al termoe dei colloqui con gli Usa a Ginevra, secondo quanto riporta l’agenzia russa Ria Novosti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata