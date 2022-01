Roma, 10 gen. (LaPresse) – “L’unica via per uscire dalla crisi” tra Ucraina e Russia è quella del “dialogo” ma se ci sarà una “violazione della sovranità da parte russa, questa avrebbe conseguenze gravi”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Villa Madama.

