Torino, 10 gen. (LaPresse) – “Da noi ci sono interi settori del turismo in difficoltà, come tour operator e agenzie di viaggio che sostanzialmente non possono lavorare per legge, quindi bisogna fare qualcosa. Gli hotel dipende, a Roma ci sono oltre 400 hotel chiusi su 1.200”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a Sky Tg24 Economia sottolineando che bisogna “proseguire con la cassa Covid e con i sostegni per coprire i costi. Questo primo intervento va a tamponare la falla iniziale e poi si va avanti”. Per quanto riguarda l’eventuale ricorso a un nuovo deficit, Garavaglia risponde: “Mi auguro di no perché vorrebbe dire che le cose vanno meglio ma non possiamo saperlo”.

