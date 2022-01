Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Ho apprezzato il riconoscimento del premier Draghi al lavoro del personale scolastico. Come ho avuto modo di ribadire la decisione del governo è legittima. Io avrei fatto un’altra scelta poi sarà la storia a dire la sua”. Lo dice il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, a Rainews. “Noi siamo sempre stati per la scuola in presenza – aggiunge – ma un differimento di 2-3 settimane sarebbe stato preferibile per minimizzare il numero di classi in dad in un momento dove i contagi crescono”, aggiunge.

